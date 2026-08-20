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Kilimli'de otobüs-otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kilimli'de otobüs-otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

N.Ç. (56) idaresindeki 67 M 0251 plakalı özel halk otobüsü, Güney Mahallesi 202 Caddesi'nde Z.S'nin (66) kullandığı 67 AV 732 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, trafik ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak araçların geçişine kontrollü izin verdi.

Kaynak: AA
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