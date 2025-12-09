Haberler

Zonguldak'ta Özel Halk Otobüsü Alev Aldı

Zonguldak'ta Özel Halk Otobüsü Alev Aldı
Güncelleme:
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir özel halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yangın sonrası otobüsteki yolcular panik halinde tahliye edildi. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde özel halk otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Otobüsten dumanlar yükselirken, o anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kozlu sahil yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 HO 8031 plakalı özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen sebepten dolayı alev aldı. Otobüsten yayılan duman ise yolu kapladı. Otobüsteki yolcular, panik yaşarken dışarıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın nedeniyle trafik bir süre durduruldu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

title