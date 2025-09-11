Zonguldak'ta Özel Gereksinimli Cemre'nin Gelinlik Hayali Gerçekleşti

Zonguldak'ta özel gereksinimli 25 yaşındaki Cemre Çınar'ın gelinlik giyme hayali, temsili düğünle gerçekleştirildi.

Kentte yaşayan Canan Kayaşimşir, özel gereksinimli kızı Cemre Çınar'ın gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti.

Gelin arabası, pasta, orkestra ve gelinlik gibi tüm detayları düşünen Kayaşimşir, düğün organizasyonu hazırladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından anne ve kızı, yakınlarını ve komşularını temsili düğüne davet etti. Yoğun ilgi gösterilen düğünde gelinlik giyen Çınar, dans etti, davetlilerle eğlendi.

Anne Kayaşimşir, gazetecilere, kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kızının özel gereksinimli birey olduğunu belirten Kayaşimşir, "Kimse çocuğunun özel gereksinimli çocuk olmasını beklemez. Gelin olmayı çok istiyordu. Ben de hayalini gerçekleştirdim, herkes geldi. Allah herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. Benim evladım özel. Rabb'im bana Cemre'mi verdiği için o kadar mutluyum ki anlatamam." ifadelerini kullandı.

Cemre Çınar da gelin olmayı çok istediğini dile getirerek, hayalinin gerçekleştiğini kaydetti.