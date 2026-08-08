Karadeniz Ereğli'de Otomobil Tıra Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Tersaneler Bölgesi'nde 18 yaşındaki Miraç Kandil'in kullandığı otomobil, yoldan çıkarak park halindeki bir tıra çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Tersaneler Bölgesi'nde Miraç Kandil'in (18) kullandığı 34 EB 1179 plakalı otomobil yoldan çıkarak tersaneler bölgesinin giriş tarafına savruldu, ardından park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık personelince araçtan çıkarılan Kandil, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA