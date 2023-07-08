Zonguldak'ta Otomobil Kazası: 1'i Bebek 8 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1'i bebek 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak kara yolunda ulaşımı kontrollü sağladı.