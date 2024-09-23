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Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
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Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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