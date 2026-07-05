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Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

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Zonguldak Valiliği, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Vatandaşların can ve mal güvenliği için alınan karara uymaları istendi.

Zonguldak'ta elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara uymalarının önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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