Haberler

Zonguldak'ta okulda görevli polis, çocuklarla ip atladı

Zonguldak'ta okulda görevli polis, çocuklarla ip atladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ZONGULDAK'ta 17 yıllık polis memuru Emre Tozoğlu'nun görevlendirildiği ilkokulda çocuklarla ip atladığı görüntüler sanal medyada ilgi topladı.

ZONGULDAK'ta 17 yıllık polis memuru Emre Tozoğlu'nun görevlendirildiği ilkokulda çocuklarla ip atladığı görüntüler sanal medyada ilgi topladı. Tozoğlu (43), "Çocuklar 'Polis amca ip atlayabilir miyiz' deyince kıramadım. Çocuklar polisi seviyorlar. Kimisi gelip sarılıyor sebepsizce. Kimisi, 'Polis amca krakerimden alır mısın bir tane, kimisi 'dondurma al' diyor" dedi.

Okullarda giriş çıkış ve eğitim sırasında güvenliği sağlamak amacıyla kurum önlerinde polisler görevlendirildi. 17 yıllık polis memuru Emre Tozoğlu da Zonguldak İlkokulu'nda görev yapmaya başladı. Geçen günlerde görevi sırasında teneffüste çocukların isteğini kırmayan Tozoğlu, onlarla ip atladı. O anlar, okulun sanal medya hesabında, 'Bir ilkokulda güvenliği sağlamak için görevlendirilmişsen, içindeki çocuk sana ip atlama oyunu da oynatır, çocuklarla kahkaha da attırır. İyi ki bizimlesiniz' notuyla paylaşıldı. Görüntüler, sanal medyada ilgi gördü.

'ÇOCUKLARLA VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORUM'

Emre Tozoğlu, "Çocuklarla vakit geçirmeyi seviyorum. Benim de bir çocuğum var. Çocuklar, 'Polis amca ip atlayabilir miyiz' deyince kıramadım onları. Çocuklar polisi seviyorlar, haddinden fazla. Kimisi gelip sarılıyor sebepsizce. Kimisi, 'Polis amca krakerimden alır mısın bir tane' kimisi, 'dondurma al' diye gelip söylüyor. Dün de çocuklar gelip 'İp atlayabilir miyiz' deyince kıramadım onları. Okul müdür yardımcımız Nilüfer Hocam bizi çekmiş. Sosyal medyada görünce, daha doğrusu eşim söyledi 'viral oldun' diye. Ben de baktım, hoşuma da gitti. Çok da güzel çekmiş, çocuklar da çok güzel. Böyle bir durum yaşadık" dedi.

'SEN KAYIPLARI BULUYORSUN' DEYİNCE, BERABER KALEMTIRAŞ ARAMIŞLAR

Tozoğlu, "Çocuklar, polisi çok sevdikleri için sürekli yanıma geliyorlar. Geçen bir çocuk gözlüğü kaybetmiş, 'polis amca onu bulabilir miyiz' dedi. Çıktık merdivenlere baktık, bulduk. Bir çocuk 'Kalemtıraşımı kaybettim, polis amca. Sen kayıpları buluyorsun, bunu da bulalım beraber' deyince sınıfta aradık, onu da bulduk. Güzel anılarımız oluyor" diye konuştu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve sıralı amirleriyle huzur ve güvenlik için çalıştıklarını söyleyen polis Tozoğlu, "Zonguldak için en güzel şekilde çalışıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizin teminatı. Biz onlar için elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir

Yarın hayatının şokunu yaşayabilir
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı

Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Teknede çalışırken 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Ekmek kavgası canından etti
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok

Tesadüfen çekilen bu video sayesinde Türkiye'de adını bilmeyen yok
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir

Yarın hayatının şokunu yaşayabilir
16 yaşındaki Mert, evde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

Balkondan girdiği evde 16 yaşındaki çocuğu korkunç halde buldu
Ronaldo'dan 'Messi' tezahüratlarına küfür gibi tepki

En sonunda bunu da yaptı!