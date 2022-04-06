Mahkeme başkanından ifade tepkisi: "Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde gelinini ve eşini yaralayan Kemalettin Y., hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı mağdurların karakoldaki ifadelerini değiştirmesine, "Mermi izi olmasa 'Ateş bile etmedi' diyeceksiniz" dedi.

Olay Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Karadon Mahallesinde geçen yıl meydana geldi. Kemalettin Y. ile oğlu Doğancan Y. arasında karşılıklı tartışmanın büyümesi üzerine Kemalettin Y., oğluna kızarak evden ayrıldı. Kemalettin Y., sabah 9.30 sıralarında eve geldi. İddiaya göre önce evin kapı kilidine ateş eden Kemalettin Y., mutfağa sığınan ailesine, kapıdan kurşun yağdırdı. 3 el sokak kapısına ve 5 el mutfak kapısına açılan ateş sonucu eşi S.Y. bacağından, gelini E.Y. ise göğüs bölgesinden yaralandı. Tedavi alına alınan anne ve gelin taburcu edildi.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Kemalettin Y., Doğancan Y. ve sanık avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan tutuklu sanık Kemalettin Y., eşinin ve gelinin mutfakta olduğunu bilmediğini ve kimseyi öldürmek gibi bir niyeti olmadığını ifade ederek "Eşim ve gelinimin mutfakta olduğunu bilmiyordum. Oğlumu ağır hakaretler içeren sözlü tartışmamızın sabahında eve gittiğimde mutfağa kaçarken gördüm. Öldürme maksadıyla ateş etmedim, sinirden ne yaptığımı bilmiyorum. Gelinimin vurulduğunu savcılıkta ifade verirken öğrendim, çok pişmanım" dedi.

Yargılama sırasında aile bireyleri ve tanıkların karakoldaki ifadelerini değiştirmesine mahkeme başkanı "Mermi izi olmasa 'ateş bile etmedi' diyeceksiniz" diyerek tepki gösterdi.

Karakoldaki ifadelerinden mahkemede vazgeçen aile, tutuklu sanık Kemalettin Y.'den şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti Kemalettin Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, davayı ileri bir tarihe erteledi.