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TIR'ı sollamak isterken devrilen motosikletin sürücüsü öldü

TIR'ı sollamak isterken devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Zonguldak'ta TIR'ı sollamaya çalışan motosiklet sürücüsü Birkan Koraman (21), devrilerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ta motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Birkan Koraman (21), hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün, önündeki TIR'ı sollamak isterken kazanın yaşandığı öne sürüldü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnağzı Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. 67 KA 091 plakalı motosikletin sürücüsü Birkan Koraman, iddiaya göre önündeki TIR'ı sollamak isterken, dengesini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü Koraman ise yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Koraman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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