Zonguldak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Zonguldak-Ankara kara yolunda kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrilen minibüsün kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Zonguldak- Ankara kara yolu Milli Egemenlik Parkı mevkisinde K.A'nın kullandığı 06 BR 5911 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan müstakil evin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan M.D, A.H, A.B. ve S.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma