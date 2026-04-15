Haberler

Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

Yüksek ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle götürüldüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Nisan'dan bu yana menenjit şüphesiyle tedavi gören Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çağla Savaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savaş'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Karaelmas Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Savaş için burada helallik alındı, dua edildi.

Çağla Savaş'ın cenazesi, daha sonra Akçabağlık Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kırat Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan gözyaşı döken baba Emrah Savaş'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Törene katılan Vali Osman Hacıbektaşoğlu da aileye başsağlığı diledi.

Törene Savaş'ın ağabeyi Çağrı, aynı okulda 6. sınıf öğrencisi kardeşi Çağlar Savaş ile yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, kurum müdürleri, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak Valiliğinden "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle izlendiği, ikinci bir "menenjit şüpheli" vakanın tespit edilmediği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu durumla ilgili halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışması yapıldığı, yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavinin başlatıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama geldi
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih

Ayağına yaptırdığı ''Batman'' dövmesine beğeni yağıyor
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı

Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama geldi
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Tüm ülke lösemi teşhisi konulan Cinja için seferberlik ilan etti

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler