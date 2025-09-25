Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralı

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK'nın Gelik'teki maden ocağında Orhan Maskar'ın öldüğü ve Giray Turpçu'nun yaralı kurtulduğu göçükle ilgili açıklama yaptı. Yaralı işçiyi Atatürk Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Maalesef bugün saat 12.15'te TTK Gelik İşletmesi'nde bir göçük ihbarı aldık. Göçüğün olduğu ayakta, 5 işçimiz eksi 260-360 kotu arasında göçüğe maruz kaldı. Bunlardan 3'ü ilk göçük anında kaçarak kurtuldu. 2 işçimiz göçük altında kaldı. 1 işçimiz yaralı olarak, şuuru açık, hayati tehlikesi yok. Şu anda az önce ziyaret ettik, kurtarıldı ama maalesef diğer işçimiz hayatını kaybetti. Şehit oldu. Büyük geçmiş olsun. Ölen Orhan Maskar isimli işçimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün ailesine, arkadaşlarına, madencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışması tamamlandı, büyük geçmiş olsun" dedi.

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Ölen Maskar ve yaralı Turpçu'nun yakınları hastane önüne geldi. Polis ekipleri ise hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Maskar'ın morg önünde bekleyen yakınları gözyaşı döktü.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,