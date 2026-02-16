Haberler

Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı


Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçükte, 3 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı ancak birinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, bir işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı, birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, işçilerden 3'ü mahsur kaldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki maden ocaklarında çalışan işçiler de olay yerine gelerek kurtarma ekiplerine destek verdi.

Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk'u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan Kabuk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu'nun (46) cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'e (60) ulaşılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olay yerine gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, madencilerin aileleriyle görüştü, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

