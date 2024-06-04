Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi.

Gelik beldesindeki maden ocağının eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. İşçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan madenciler Soy ve Kara, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada madenci Kara'nın, hastaneye kaldırılmadan önce arkadaşını kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, gazetecilere, kömür üretimi sırasında yaşanan kazada hayatını kaybeden Tevfik Soy'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve madenci camiasına başsağlığı diledi.

Mutlu, kazaların yaşanmaması için elden gelenin yapıldığını ancak doğayla mücadele ederken bazen bu tür olayların meydana geldiğini anlatarak, "Kardeşimizi kaybetmenin acısı içerisindeyiz. Ülkemizin, milletimizin, madenci camiasının, sınıfımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.