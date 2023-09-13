Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 7 yaralı (2)

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 1 ÖLÜ, 7 YARALI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziyede bulundu. Hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayda 4 işçinin göçük altında kalarak, 3 kişinin yaşanan panik sırasında yaralandığını bildirdi.

'İHMAL OLUP OLMADIĞI İNCELENİYOR'

Vali Hacıbektaşoğlu, kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"4 işçimiz göçük altında kaldı. 3 işçi de maden bölgesinde yaralandı. Ramazan Yıldırım kardeşimiz maalesef kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Diğer göçük altında kalan 3 kardeşimizin durumları iyi hastanelere ulaştı. İlk müdahaleleri yapıldı. Diğer kardeşimizin de şuuru açık. 1 yaralı da Zonguldak'ta onun da durumu iyi. Göçük bölgesi dışında yaralanan 3 arkadaşımız var. Onlar zaten kendi imkanlarıyla o panikle parmağında kırık olan var. Başında kaşında yarık olan var. Hastanede ayakta tedavileri yapıldı. 4 kişi göçük altında kalarak, diğer 3 kişi de panikle yaralandılar. Şu anda kurtarma çalışmaları tamamlandı. Tahlisiye ekipleri, vardiyada çalışan işçilerimizi tahliye etti. Şu anda olayın neden olduğuyla alakalı herhangi bir ihmal olup olmadığı inceleniyor. Savcı soruşturmasını yapacak. Başımız sağolsun. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin Allah sabırlar versin. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun."