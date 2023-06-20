Zonguldak'ta Kuvvetli Yağış: Dereler Yükseldi, Yollar Kapandı

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli yağış sonucu dereler yükseldi, rögarlardan su taştı. Kozlu sahil yolu ulaşıma kapandı, asfaltta kırılma ve kabarmalar meydana geldi. Ilıksu Mahallesi'nde tahliye edilen 20 kişi su altında kaldı. İmam Abdullah Yıldız, komşusunun dere kenarındaki kümesinde mahsur kalan tavuk ve civcivleri kurtardı.

ZONGULDAK'ta etkili olan kuvvetli yağışla dereler yükseldi, rögarlardan su taştı. Taşkında tahliye edilen Ilıksu Mahallesi'nde, imam Abdullah Yıldız, komşusunun dere kenarındaki kümesinde mahsur kalan tavuk ve civcivlerini kurtardı. Suyun taşmasıyla Kozlu sahil yolu da ulaşıma kapanırken, asfaltta kırılma ve kabarmalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarıda bulunduğu kuvvetli yağış, etkili oldu. Kentin farklı noktalarında, dere debileri yükselirken rögarlardan su taştı. Kozlu sahil yolundaki kaymakamlık binasının yanındaki kavşakta su birikintileri oluştu. Yer yer 1 metre derinliğe ulaşan su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Aynı güzergahtaki yağmur sularının aktığı ana yolda, asfaltın bir bölümü kabardı ve kırıldı. Ana yolun altındaki bazı dükkanları ise su bastı. Ekiplerin çalışmasıyla, biriken suyun boşaltmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.