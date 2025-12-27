Haberler

Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar; 90 yaşındaki çınar ağacı devrildi

Güncelleme:
Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 90 yaşındaki çınar ağacı devrildi. Yağmur ve kar yağışının devam ettiği kentte, denizde 6 metreyi aşan dalgalar oluştu.

ZONGULDAK'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz kenarında bulunan 90 yaşındaki çınar ağacı devrildi.

Kentte yer yer yağmur ve kar yağışı sürerken, rüzgar da etkisini gösterdi. Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı'nda bulunan 90 yaşındaki çınar ağacı, saat 04.30 sıralarında rüzgar nedeniyle devrildi. Çimenlik alan devrilen çınar ağacı, belediye ekipleri parçalarına ayırarak götürdü.

6 METREYİ AŞAN DALGALAR OLUŞTU

Öte yandan denizde boyu 6 metreyi aşan dalgalar oluştu. Dalgalar, Zonguldak Limanı'na ait mendireği aştı. Balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

