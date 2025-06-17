Zonguldak'ta Köpek Bağlama Tartışması Kabusa Döndü

ZONGULDAK'ta, Burcu Kaya (33), özel gereksinimli çocuğuyla yürüyüş yaparken komşu Melisa Ç. ile aralarında yaşanan 'köpek bağlama' tartışmasında hakarete uğradığı iddiasıyla eşi Ergin Kaya (35) ile birlikte polise şikayette bulundu. Ergin Kaya, Melisa Ç.'nin kendisine 'Ben köpeği bağlayacağıma sen git evinde çocuğunu bağla' dediğini öne sürdü.

Olay, 13 Haziran'da Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Tünel Üstü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Burcu Kaya, ailesiyle yürüyüşe çıktı. Özel gereksinimli çocuğunun köpekten korktuğunu bilen Kaya, evlerinin arka sokağında oturan komşusuna köpeklerini kendileri geçerken bağlamasını söyledi. Köpek bağlama nedeniyle çıkan tartışmada Kaya, komşularının kızı Melisa Ç.'nin kendilerine hakaret ettiğini ve özel gereksinimli çocuğuna da engel durumuyla ilgili aşağılayıcı konuştuğunu iddiasıyla durumu polise bildirdi. 'Hakaret'ten işlem başlatıldı.

Burcu Kaya, olayı anlatarak, "Çocuğum köpek ve kedilerden çok korkuyor, alışması için çıkarıyorduk. Orada bir köpek var, çok kez rica ettim, 'Abla çocuğum özel çocuk, köpeklerden çok korkuyor. İçeri alır mısınız' diye. İçeri alıyordu, biz yürümeye başlayınca tekrar salıyordu. Olay günü kuzenim, kardeşim ve çocuklar, 5 kişi yürüyüşe çıkmıştık. Köpek yine salıktı. Melisa Ç., uzak mesafeden yaklaşarak, 'Çocuklar ellerindeki çıralarla köpeğe vurmasınlar' dedi. Kuzenim de 'Biri özel çocuk, biri küçük onlar zaten köpekten korkuyorlar' dedi. Sonra kadın biraz şiddetlenmeye başladı, susmadı. 'Sizin gibilerden böyle çocuklar doğar, kromozomu eksik insanlar' dedi. Ağza alınmayacak hakaretler etti. Kavga bayağı büyüdü. Sopa göstermeye başladı. Onu 3 kişi tutmaya çalıştı, ben polisi aradım. Polis gelince eşim de oradaydı, ben çocuğumu alıp uzaklaştım. Aramızda duvar vardı, Melisa Ç. atlamaya çalıştı ama 2-3 kişi onu tuttu, tuttukları için atlayamadı. Temas olmadı. Bayağı bir küfürlere maruz kaldık" dedi.

'OLAY KAPANIRDI'

Tartışma başladıktan sonra eşinin yanına giden ve karşıtaraftan özür bekleyen çocuğun babası Ergin Kaya da "Ben onlardan şunu beklemiştim. 'Kusura bakmayın, biz böyle bir hata yaptık bundan dolayı özür dileriz, böyle bir kelime kullandık' deseydiler, benim için olay orada kapanırdı. Ben oraya gittiğimde, 'Kromozomu eksik çocuk diye kim söyledi' dediğimde Melisa Ç. atıldı 'Ben söyledim' diye atıldı zaten direkt. 'Bir köpeği bağlayıp huzur sağlayamadınız mı' dedim, bana 'Ben köpeği bağlayacağıma sen git evinde çocuğunu bağla' dedi. Bunun üzerine "Duymam gereken cevap buysa gerisini adli mercilerde hallederiz" dedim. Üstüne polisler geldi, şikayetçi olduk. Adliyede işlemlerimizi tamamladık, adaletimize güveniyoruz" diye konuştu.

'KIZIM İRKİLEREK UYANIYOR'

Kavga sırasında kızının yüksek sese maruz kalmasına bağlı psikolojik sorunlar yaşadığını ifade eden Ergin Kaya, "Kızım 3 geceden beri irkilerek uyanıyor. Normalde gün içinde yapmadığı hareketler baş göstermeye başladı. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Oradaki gürültüden beri çok korktu. Bugüne kadar el bebek gül bebek büyüttüm. Herkesin çocuğu özeldir, benimki de bana özel. Ben kimsenin çocuğuma ayrıcalık göstermesini istemiyorum, normal çocuklara nasıl davranılıyorsa, özel çocuklara da öyle davranılsın. Bu haklardan doğacak, maddi manevi tazminat davasını açacağız, bu hakların tamamını SMA'lı bir hastamıza bir kuruşuna dokunmadan vermek istiyorum. Paranın peşinde değilim, özel çocuklara elimden gelen desteği vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,