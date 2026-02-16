Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir kömür ocağında 2 işçinin hayatını kaybettiği 1 işçinin yaralı kurtulduğu göçükle ilgili olay yerine gelerek, çalışmaları yakından takip eden ve görevlilerden bilgi alan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Saat 14.00'te maalesef bir kaza haberiyle müdahale başladı. Bu saat itibariyle kurtarma çalışması tamamlandı. Maalesef göçük altında kalan 3 işçimiz, Ziya Kiret, Veysel Oruçoğlu hayatlarını kaybettiler. Birine 21.00'de birine de az önce ulaşıldı. Buradaki ekip arkadaşlarımız baktılar, müdahale ettiler maalesef hayatlarını kaybettiler. İsmet Kabuk adlı işçimiz saat 16.50'de çıkmıştı, şu an taburcu. Genel durumu iyi. Ben hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Burada ilk andan itibaren TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, jandarmamıza; müdahale eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

DAHA ÖNCEDEN OLMUŞ GÖÇÜĞÜ TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORLARMIŞ

Madencilerin, daha önceden meydana gelmiş göçüğü temizlemeye çalışırken, göçük altında kaldıklarını söyleyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Burada temizlik ve bakım çalışması yapılıyordu. 3 kişi çalışıyorlardı. Zaten havalandırma bacasında olan bir göçüğü gidermek üzere çalışıyorlardı. Bu çalışmayı yaparken göçüğe maruz kalmışlar. Arkadaşlarımızın bize verdiği bilgi bu şekilde. Tabi olayın ilk anından itibaren Cumhuriyet başsavcısı, başsavcımızın talimatıyla görevlendirilen savcı ve bilirkişi heyeti ilk andan beri takip ediyor. Adli soruşturma, inceleme devam edecek." diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,