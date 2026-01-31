Haberler

Mağazada alışveriş yaparken merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı

Zonguldak'ta bir kıyafet mağazasında merdivenlerden düşen 54 yaşındaki kadın ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK'ta kıyafet mağazasında alışveriş yaparken merdivenlerden düşen Hamide K. (54), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'ndeki kurumsal bir kıyafet mağazasında meydana geldi. Alışveriş yapmak için mağazaya giren Hamide K., merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü. Burnundan kan geldiği görülen kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yapılarak ambulansa taşınan Hamide K., Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hamide K.'nin tedavisine başlandığı ancak hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
