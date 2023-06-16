Zonguldak'ta Kereste Fabrikasında Yangın: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Uzunçay mevkisinde bulunan bir kereste fabrikasındaki kurutma makinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 işçi, Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın nedeniyle kurutma makinesi kullanılamaz hale geldi.