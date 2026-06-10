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Zonguldak'ta bariyerlere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta bariyerlere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Zonguldak'ta Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ve park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada park halindeki bir okul servisi de hasar gördü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta bariyerlere ve park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri girişinde, S.S. (19) idaresindeki 67 ABP 922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce beton bariyerlere, ardından park halindeki 67 AEC 553 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil karşı şeride geçerek devrildi. Kazada savrulan taş ve araç parçaları, park halindeki 67 S 0018 plakalı okul servisinde de hasara neden oldu.

Araç sürücüsü, kazanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır hasar gören otomobil, ekiplerin çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin yolda temizlik çalışması yapmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen sürücünün tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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