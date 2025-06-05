Zonguldak'ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Zonguldak'ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, sürücünün kontrolünden çıkan aracın rögar kapağına ve elektrik direğine çarpmasının ardından gerçekleşti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

S.B'nin (25) kullandığı 74 ABR 939 plakalı otomobil, Çaydeğirmeni beldesinde rögar kapağına ve elektrik direğine çarpmasının ardından bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, araçtaki Zehra Yılmaz'ın (50) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan M.Ö. (42) ve Y.E.B. (9) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Sercan Kapusuz - Güncel
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