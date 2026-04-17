Elektrik akımına kapılan madencinin ağabeyi de aynı ocakta ölmüş

Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan madenci Suat Kulakçı'nın, 2017 yılında aynı ocakta metan gazı zehirlenmesinden ölen ağabeyi Kenan Kulakçı'nın ardından düşen talihsiz kadrosu aileyi derin bir acıya boğdu. Suat Kulakçı'nın cenazesi köyünde defnedildi.

ZONGULDAK'ta çalıştığı taş kömürü üretimi yapan özel maden ocağında elektrik akımına kapılıp ölen madenci Suat Kulakçı'nın (42) ağabeyi Kenan Kulakçı'nın (40) da 2017'de aynı ocakta metan gazı zehirlenmesinden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kulakçı'nın arkadaşı Ramazan Altın (48), "Zor bir durum. Aynı ocakta 2 kardeşi de kaybetmek ailesi açısından çok zor" diye konuştu.

Olay, dün Asma Mahallesi'ndeki taş kömürü üretimi yapan özel maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Suat Kulakçı, çalıştığı sırada ocak içinde elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının yüzeye çıkardığı madenci, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kulakçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Kulakçı'nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi. Kulakçı'nın cansız bedeni, memleketi Kumtarla köyüne getirildi. Köy camisinin önünde öğle vakti cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Suat Kulakçı, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

YILLAR SONRA AYNI ACI

Suat Kulakçı'nın ağabeyi Kenan Kulakçı'nın da 2017 yılında aynı maden ocağında metan gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kulakçı'nın arkadaşı emekli madenci Ramazan Altın, "Suat arkadaşımızla çocukluğumuz beraber geçti. Yıllar önce maden işlerine beraber başladık. Maalesef ki ağabeyini kaybetme olayında, kendisi psikolojik olarak çöktü ama mecburen madene dönmek zorunda kaldı. Şimdi çoluğu çocuğu var, onlara bakmak için ağabeyinin vefat ettiği madene döndü. Hatta bana 'Dönmek istemiyorum, ağabeyimi burada kaybettiğim için burası bana soğuk geliyor' demişti. Biz de 'Yapacak bir şey yok, bir şekilde hayat devam ediyor' dedik, destek olduk. Bu şekilde işe adapte ettik. Emekliliğine 1 ay kalmıştı, 'Ağabey ben emekli olunca maden sektörünü bırakacağım. 1 aylık sürem kaldı, madenleri bırakıp kafama göre bir şeyler yapacağım' demişti. Ne yazık ki dün akşamki elim kaza sonucu arkadaşımızı kaybettik. Kaza ana yolda tahkimat esnasında, hiltiyi kabloya kaçırıyor, orada elektrik akımına kapılıyor arkadaş ve maalesef kaybettik. 9 yıl oldu, ağabeyi de aynı ocakta vefat etti. Zor bir durum. Aynı ocakta 2 kardeşi de kaybetmek hem ailesi hem yakınları açısından çok zor bir şey" dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
