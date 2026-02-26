Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kar nedeniyle Gümeli Bölüklü Yaylası'nda mahsur kalan iki kişi, Gümeli Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede, traktör yardımıyla kurtarılan kişiler sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Gümeli Bölüklü Yaylası mevkisine araçlarıyla gezmeye çıkan 2 kişi, aniden bastıran kar yağışı sonrası mahsur kaldı.
Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu bölgede araçları kara saplanan 2 kişi, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan Gümeli Belediyesi ekipleri, traktör yardımıyla aracı kurtardı.
Ekipler tarafından ilçe merkezine getirilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Tuncay Tokay