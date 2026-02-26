Haberler

Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kar nedeniyle Gümeli Bölüklü Yaylası'nda mahsur kalan iki kişi, Gümeli Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede, traktör yardımıyla kurtarılan kişiler sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Gümeli Bölüklü Yaylası mevkisine araçlarıyla gezmeye çıkan 2 kişi, aniden bastıran kar yağışı sonrası mahsur kaldı.

Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu bölgede araçları kara saplanan 2 kişi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Gümeli Belediyesi ekipleri, traktör yardımıyla aracı kurtardı.

Ekipler tarafından ilçe merkezine getirilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı

Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi