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Alaplı'da Kanalizasyona Düşen Yavru Kedi Kurtarıldı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kanalizasyon giderine düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kanalizasyon giderine düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TOKİ Yenimahalle Mahallesi'nde vatandaşlar, Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne, sahipsiz kedinin kanalizasyon giderine düştüğü ihbarında bulundu.

Bölgeye gelerek kanalizasyona giren ekipler, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kontrolleri yapılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

İtfaiye memuru Mustafa Kaya, gazetecilere, kediye ulaşılmasının zor olduğunu belirterek, "Kedinin boyu kadar hafif tazyikli su basarak, diğer gidere ulaşmasını sağladık. Ardından kanalizasyon ağzına file yerleştirerek bu giderden geçmesini engelledik. Daha sonra kanalizasyona girerek kedimizi kurtardık." diye konuştu.

Kaynak: AA
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