Zonguldak'ta Kamyonet Anaokulu Öğrencisine Çarptı: Küçük Sarp Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Zonguldak'ta su dağıtımına giden bir kamyonet, park halindeyken hareket ederek anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'ya çarptı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti, şoför gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta şoförünün park edip su dağıtımına gittiği kamyonet, hareket ederek anaokulu öğrencisi Sarp Eymen Darıcı'ya (4) çarptı. Darıcı hayatını kaybederken, kamyonet şoförü Ömer S. (21) gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde, Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. Ömer S., 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini, anaokulu önündeki yokuşa park ederek, okula su bırakmak için gitti. Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı'ya, ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Ağır yaralanan minik Sarp, bir otomobille Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sarp Eymen Darıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, şoför Ömer S. ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
