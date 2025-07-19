Zonguldak'ta Kafede Yangın: Can Kaybı Yok
Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde bir kafede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.
Zonguldak'ta kent merkezinde bulunan bir kafede çıkan yangın hasara yol açtı.
Gazipaşa Caddesi'nde bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel