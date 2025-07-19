Zonguldak'ta Kafede Yangın: Can Kaybı Yok

Zonguldak'ta Kafede Yangın: Can Kaybı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde bir kafede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Zonguldak'ta kent merkezinde bulunan bir kafede çıkan yangın hasara yol açtı.

Gazipaşa Caddesi'nde bir kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Ankara'da hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı, evinin son halini gören kadın kriz geçirdi

Başkent'te hasarın boyutu ortaya çıktı! Evini gören kadın kriz geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası

Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.