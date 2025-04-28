İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de elektrikler kesildi

5 Avrupa ülkesinde kaos! Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor
Putin geçici ateşkes ilan etti

Putin'den Ukrayna'da 3 günlük ateşkes! Özel bir sebebi var
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
Şoförü ifade verdi! Fon vurgununda Fatih Terim'i zora sokacak sözler

Şoförü ifade verdi! Fon vurgununda Terim'i zora sokacak sözler

Zonguldak'ta Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 5 Tutuklama

Zonguldak'ta Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de yapılan operasyonda kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Karadeniz Ereğli KOM Büro Amirliği ekipleri, kentte silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı, çok sayıda silah ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Bu arada, diğer 4 zanlının 26 Nisan'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüphelilerden 5'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.