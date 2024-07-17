Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: İşçinin cesedine ulaşıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Mustafa Kuru'nun (51), cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri tarafından ulaşılıp, yüzeye çıkarılan Kuru'nun cenazesi, morga kaldırıldı.
CESEDİNE ULAŞILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Mustafa Kuru'nun (51), cansız bedenine ulaşıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri tarafından ulaşılıp, yüzeye çıkarılan Kuru'nun cenazesi, morga kaldırıldı.