Zonguldak'ta Jandarma Araçlarına Çarpan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ta Jandarma Araçlarına Çarpan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yol kenarındaki cepte park halindeki jandarma aracına çarpan 73 yaşındaki otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yol kenarındaki cepte park halindeki jandarma aracına çarpması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

A.Ç. (73) idaresindeki 67 ZF 676 plakalı otomobil, Kocaman mevkisinde yol kenarındaki cepte park halindeki jandarma aracına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karadeniz Ereğli ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel
Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi

Kerem'e Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgili adaylarından 'CV' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu

Sevgili adaylarından "CV" isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.