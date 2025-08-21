Zonguldak'ta Jandarma Araçlarına Çarpan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yol kenarındaki cepte park halindeki jandarma aracına çarpan 73 yaşındaki otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
A.Ç. (73) idaresindeki 67 ZF 676 plakalı otomobil, Kocaman mevkisinde yol kenarındaki cepte park halindeki jandarma aracına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Karadeniz Ereğli ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel