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Zonguldak'ta iplik fabrikasında kazan kurulumunda 3 kişi sıcak buharla yaralandı

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Zonguldak Alaplı'daki iplik fabrikasında yeni kazan kurulumu sırasında basınçlı sıcak su buharına maruz kalan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunmayan ikisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, biri tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak'ta faaliyet gösteren bir fabrikada kazan kurulumu sırasında basınçlı sıcak su buharına maruz kalan 3 kişi yaralandı.

Alaplı ilçesindeki iplik fabrikasında yeni alınan kazan kurulumu için Bursa'dan gelen firma çalışanı teknisyenler M.B. (29) ve K.A. (24) ile fabrika çalışanı U.Y. (38) basınçlı sıcak su buharına maruz kalarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.B. ve K.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek durumda olduğu gerekçesiyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, U.Y'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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