Zonguldak'ta ilçe merkezine inen domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

Zonguldak'ta ilçe merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alaplı ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Yadigar Candan, evinin balkonuna çıktığında sokakta domuz sürüsü olduğunu gördü.

Candan, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Yadigar Candan, AA muhabirine, balkona çıktığında domuz sürüsünü görünce çok şaşırdığını ve korktuğunu söyledi.

Gece dışarıyı izlerken köpeğe benzer bir şey gördüğünü anlatan Candan, "Bir baktım kafası kocaman. Ardı arkası kesilmiyor. 3 oldu, 5 oldu. Sonra baktım burnu uzun, domuz." dedi.

Candan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirterek, "Çok korktum çünkü onlar gündüz de çıkabilir. Korkudan takip edemedim, sadece çarşı tarafına doğru gittiklerini gördüm." diye konuştu.