Zonguldak'ta heyelan; kaya parçaların otomobilin üzerine düştü

Zonguldak'ta heyelan; kaya parçaların otomobilin üzerine düştü
Güncelleme:
Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kopan kaya parçaları bir otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobilde hasar oluştu ve yol trafiğe kapandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde heyelan sonucu kopan kaya parçaları ve toprak yığını, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

Alaplı- Ereğli yolu Ereğli istikametinde heyelan yaşandı. Kopan kaya parçaları ve toprak yığını, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar oluşurken, yol trafiğe kapandı. Ekipler, yolu temizleyerek yeniden ulaşımı açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
