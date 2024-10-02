Zonguldak'ta Heyelan Nedeniyle Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı
Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde heyelan sonucunda girişi kapanan apartmandaki 1'i çocuk 6 kişi, itfaiye ve diğer ekiplerce tahliye edildi. Bölgeye güvenlik önlemleri alındı.
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle girişi toprakla kapanan apartmanda mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi tahliye edildi.
Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın ana girişi ve arka cephesi heyelan nedeniyle toprakla kapandı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye aracının merdiveni yardımıyla 1 çocuk, 6 kişi kurtarıldı.
Heyelanın devam etme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek alana girişlere izin vermedi.