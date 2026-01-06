Haberler

Hemzemin geçitte otomobile tren çarptı: 1 ölü

Güncelleme:
Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Yaşar Esen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Yaşar Esen (69) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde bir yem fabrikası önünde meydana geldi. Yaşar Esen'in, kullandığı 67 ZL725 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçerken, yük treni çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobil demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Esen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Esen'in cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
