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Zonguldak'ta Hava Sıcaklığı Düştü, Yoğun Sis Etkili Oldu

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Zonguldak'ta sıcaklık 10 dereceye kadar gerilerken, yoğun sis özellikle sahil kesiminde görüş mesafesini 30 metreye düşürdü. Soğuk hava dalgası deniz ulaşımında da sorunlara yol açtı.

Zonguldak'ta sıcaklık düştü, sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüşle birlikte, kentte yoğun sis etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sıcaklık 10 dereceye kadar geriledi.

Gece saatlerinden itibaren etkisini hissettiren soğuk hava dalgası, Zonguldak merkezde sabah saatlerinde sıcaklığın 10 dereceye kadar düşmesine neden oldu. Sis, sabah erken saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimi, Kozlu ve Kilimli güzergahlarında görüş mesafesini yer yer 30 metrenin altına indirdi.

Sis deniz ulaşımında da etkili oldu. İki yük gemisinin limana girebilmek için sıra beklediği görüldü.

Zonguldak'ta Hava Sıcaklığı Düştü, Yoğun Sis Etkili Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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