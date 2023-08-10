Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı Renault marka araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada hatalı sollama yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta hatalı sollamaya çıkan sürücü boş araziye uçtu: 4 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı Renault marka araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada hatalı sollama yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 19: 00 sıralarında Gökçebey belediyesi çukur mevkinde meydana geldi. Savaş dirik yönetimindeki 34 NOA 075 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen arac ile çarpışmamak için manevra yaparak boş araziyede takla attı kazada yaralanarak hastaneye sevk edildi

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi .