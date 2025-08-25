Zonguldak'ta Güvenlik Uygulamaları: Uyuşturucu ve Hırsızlıkla Mücadele Başarıyla Sürdürüldü

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Ağustos'ta kent genelinde yapılan uygulama ve faaliyetlere ilişkin veriler açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında çeşitli yıllarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 ile ifadeye yönelik aranan 23 olmak üzere toplam 37 kişi yakalandı.

Trafik denetimlerine ilişkin gerçekleştirilen 646 uygulamada, 18 bin 376 araç ve 16 bin 318 kişi kontrol edildi.

Kent genelinde ruhsatsız maden ocaklarına yönelik kontroller kapsamında 14 denetim ve 2 ihbar sonucu 5 maden ocağı imha edilirken, 2 vinç, 5 vagon ve 52 metre ray ele geçirildi.

Çalışmalarda 1'i kurusıkı 2 tabanca ve 1 fişek ile 1 tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 8 operasyonda 4 şüpheli tutuklanırken, 5 kilo 509 gram sentetik uyuşturucu, 455 sentetik ecza hap, 62 gram kubar esrar ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise denetimlerde 22 kişi sorgulandı, 15 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi.