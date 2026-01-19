Haberler

Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki gün önce "Ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan güvenlik görevlisi Mustafa Uçar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Soğuksu mevkisinde bir ağaca yaslanmış halde, tüfekle vurulmuş olarak bulunan Uçar'ın ölümü ilçede büyük üzüntü yaratırken; güvenlik güçleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan güvenlik görevlisi Mustafa Uçar, iki gün önce av tüfeğini yanına alarak evinden ayrılmıştı. 2 gündür haber alınamayan Uçar için ailesinin yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, ormanlık alanda ve çevrede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Aramaların ikinci gününde, Soğuksu mevkisindeki ağaçlık alanda Uçar'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı.

AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ BULUNDU

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Mustafa Uçar'ın av tüfeğiyle vurulduğu ve bir ağaca yaslanmış vaziyette olduğu tespit edildi. İlk bulgular, talihsiz adamın kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği ihtimalini güçlendirse de, olay yerinde titiz bir delil toplama süreci yürütüldü.

SON SÖZÜ OTOPSİ SÖYLEYECEK

Uçar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan bu trajik ölümün bir intihar mı olduğu yoksa üçüncü şahısların dahil olduğu bir cinayet mi olduğu, yapılacak detaylı otopsi sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
