34 yıl önce grizu faciasında ölen 263 madenci anıldı

ZONGULDAK'ta, 34 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ndeki grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci, facianın yıl dönümünde dualarla anıldı.

TTK Kozlu Müessesesi'ndeki maden ocağında, 3 Mart 1992'de yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci için anma töreni düzenlendi. Törene, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileri, TTK yöneticileri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, emekli madenciler ve hayatını kaybeden madencilerin yakınları katıldı. Hayatını kaybedenler için bir maden işçisi Kur'an-ı Kerim okudu. Dua edilmesinin ardından, mesaisi başlayan madenciler görev yerlerine gitti.

Madenciliğin tehlike barındırdığını anlatan 17 yıllık madenci Doğan Ünlü, "Zor bir iş kolu. Dünyanın en ağır ve tehlikeli iş kollarından birinde çalışıyoruz. Tüm madenci kardeşlerime kolaylıklar, ölmüşlere de Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. 263 kişinin öldüğü kaza üzücü bir durum. Aşağıda sonuçta üretime, devlet için, maaşınız için, çoluk çocuğunuz için giriyorsunuz. Zor bir iş kolu ama o atmosfere girdiğiniz zaman, o tehlike pek hissedilmiyor. İşinize veriyorsunuz kendinizi, belli bir emek veriyorsunuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı