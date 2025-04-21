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Zonguldak'ta Göçük Altında Mahsur Kalan Maden İşçisi Kurtarıldı

Zonguldak'ta Göçük Altında Mahsur Kalan Maden İşçisi Kurtarıldı
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Zonguldak'ta TTK'ya ait bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Ömer Demiröz, Tahlisiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan işçinin durumu iyi.

KURTARILDI

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Ömer Demiröz, TTK Tahlisiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Tedbiren Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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