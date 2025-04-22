Zonguldak'ta Gecekonduda Çıkan Yangın, Görme Engelliyi Kurtardı

ZONGULDAK'ta tek katlı bir gecekonduda çıkan yangın, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Yangında dumanlar arasında kalan görme engelli Ahmet Çakmak, belediyede otopark görevlisi olarak çalışan Hakan Bahadır tarafından kurtarıldı.

Yangın, öğle saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Hüseyin Ekşi Sokak'ta meydana geldi. Görme engelli Ahmet Çakmak'ın yaşadığı tek katlı gecekondu evde elektrikli şofbenden yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dumanların arasında kalan görme engelli Ahmet Çakmak'ı Zonguldak Belediyesi'nde otopark görevlisi olarak çalışan Hakan Bahadır kurtardı. Bahadır, Çakmak'ı evden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi, 3 katlı binada ise hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,