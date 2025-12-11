Haberler

Zonguldak'ta hastane ve acil sağlık istasyonlarına denetim

Zonguldak'ta hastane ve acil sağlık istasyonlarına denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Çaycuma Devlet Hastanesi ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarında gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün ve ekibi, sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde görmek üzere periyodik ziyaretlerin sürdürüleceğini belirtti.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünce Çaycuma Devlet Hastanesi ile acil sağlık hizmetleri istasyonlarında gece saatlerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün ile Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin tarafından gece geç saatlerde yapıldığı belirtildi.

Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisi, yoğun bakım ünitesi, ameliyathanesi ve yataklı servislerinin incelendiği aktarılan açıklamada, Gün ve Cin'in, hastanede görev yapan sağlık çalışanları ve yöneticilerden bilgi alarak görüş ve talepleri dinlediği kaydedildi.

Heyetin, daha sonra 112 Başhekimliğine bağlı Çaycuma ilçesi Perşembe Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Çaycuma Merkez 1 No'lu İstasyonu ziyaret ederek bölgedeki hizmet işleyişine ilişkin bilgi aldığına değinilen açıklamada, Gün'ün, "Bizim için insan sağlığı her şeyden önemli. Sağlık hizmetlerinin sahadaki işleyişini yerinde görmek ise daha da önemli. Bu kapsamda gece ve gündüz olmak üzere periyodik aralıklarla ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
title