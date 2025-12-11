Zonguldak'ta hastane ve acil sağlık istasyonlarına denetim

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünce Çaycuma Devlet Hastanesi ile acil sağlık hizmetleri istasyonlarında gece saatlerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün ile Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin tarafından gece geç saatlerde yapıldığı belirtildi.

Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisi, yoğun bakım ünitesi, ameliyathanesi ve yataklı servislerinin incelendiği aktarılan açıklamada, Gün ve Cin'in, hastanede görev yapan sağlık çalışanları ve yöneticilerden bilgi alarak görüş ve talepleri dinlediği kaydedildi.

Heyetin, daha sonra 112 Başhekimliğine bağlı Çaycuma ilçesi Perşembe Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Çaycuma Merkez 1 No'lu İstasyonu ziyaret ederek bölgedeki hizmet işleyişine ilişkin bilgi aldığına değinilen açıklamada, Gün'ün, "Bizim için insan sağlığı her şeyden önemli. Sağlık hizmetlerinin sahadaki işleyişini yerinde görmek ise daha da önemli. Bu kapsamda gece ve gündüz olmak üzere periyodik aralıklarla ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.