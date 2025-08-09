Zonguldak'ta Fındık Toplama Patpatı Devrildi: 4 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fındık toplamaya giden ailenin bulunduğu patpatın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi Sülüoğlu Sokak'ta meydana geldi. Orhan Oktay yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Orhan Oktay ile eşi Emine Oktay ve aynı aileden olduğu öğrenilen ismi öğrenilemeyen 2 kişi kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Sinan Kabatepe/EREĞLİ(Zonguldak),