Zonguldak'ta evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda evinde iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, kök kenevir bitkisi, 12 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu ile kenevir yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen iklimlendirme ve özel aydınlatma sistemi ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli M.A.B. hakkında adli işlem başlatıldı.