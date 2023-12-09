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Zonguldak'ta Ev Heyelan Altında Kaldı, Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı

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Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonucu bir ev heyelanla yıkıldı ve içinde mahsur kalan anne ve oğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ZONGULDAK'ta kuvvetli yağışla, bir ev heyelan altında kalarak yıkılırken, içinde Perihan Çakar (70) ve oğlu Sait Çakar'ın (50) mahsur kalmış olma ihtimaline karşı ekipler yıkıntıda arama- kurtarma çalışması başlattı.

OIay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi Tulumba Üstü Sokak mevkisinde yaşandı. Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Perihan Çakar'a ait ev heyelanla gelen toprak ve kaya parçalarının altında kalıp yıkıldı. Evin yıkıldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'a ulaşılamadı. Ekipler, anne ve oğlun yakınlarından da dışarıda olup olmadıklarına dair bilgi alamadı. Anne ve oğlunun heyelan altında kalıp yıkılan evin içinde olma ihtimaline karşı arama- kurtarma çalışması başlatıldı, çevrede de güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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