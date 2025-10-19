Haberler

Zonguldak'ta Eski Gelinini Vuran Yaşlı Adam Teslim Oldu

Zonguldak'ta Eski Gelinini Vuran Yaşlı Adam Teslim Oldu
Zonguldak'ta Hüseyin Derin, eski gelini Gönül Karakök'ü av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra berbere gidip tıraş olduktan sonra jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK'ta Hüseyin Derin (71), aynı evde yaşadığı eski gelini Gönül Karakök'ü (43) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Derin'in olay sonrası berbere gidip tıraş olduğu daha sonra da yoldan geçen jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çaycuma ilçesi Perşembe Beldesi Kızılbel Köyü'nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Gönül Karakök ile eski kayınpederi Hüseyin Derin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, Hüseyin Derin av tüfeği ile eski gelinine 2 el ateş etti. Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Karakök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BERBERE GİDİP TIRAŞ OLMUŞ

Eski gelinini vurduktan sonra dağ yolundan kaçan Hüseyin Derin'in köy merkezinde berbere gidip "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" dediği, tıraştan sonra Derin'in, yoldan geçen bir jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan, 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün babasının maaşını almak için eşinden boşandığı ancak Derin'le beraber yaşamaya devam ettiği, Hüseyin Derin'in ise zaman zaman psikiyatrik ilaçlar kullandığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
