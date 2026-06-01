Haberler

Zonguldak'ta bıçaklanarak öldürülen kişinin gözaltına alınan kız arkadaşı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ta Ercan Kolçak’ı evinde bıçaklayarak öldüren kız arkadaşı K.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüpheli ifadesinde olayın kendini savunma sırasında gerçekleştiğini öne sürdü.

Zonguldak'ta Ercan Kolçak'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kız arkadaşı tutuklandı.

Beycuma Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli K.Ç., sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

K.Ç.'nin jandarmadaki ifadesinde, Kolçak tarafından daha önce tehdit edildiğini, hakarete uğradığını ve darbedildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kolçak'ın olay günü kendisini zorla taksiyle eve götürüp kapıları kilitleyerek telefonunu aldığını, daha sonra da elinde bıçakla yanına geldiğini savunan şüphelinin, çıkan arbedede bıçağın maktulün göğüs bölgesine saplandığını iddia ettiği belirtildi.

K.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez ilçeye bağlı Hacıali köyünde dün, Ercan Kolçak'ın (28) kız arkadaşı K.Ç. (28), gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak erkek arkadaşının 3 kişi tarafından bıçaklandığı ihbarında bulunmuş, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti. K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı

Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis gözaltına aldı
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar

2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı